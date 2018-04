METALLICA huldigt Michael Schenker in Hamburg

Die Großmeister haben sich in Hamburg etwas ganze Besonderes ausgedacht: Robert Trujillo und Kirk Hammett haben 'Into The Arena' von der MICHAEL SCHENKER GROUP gecovert und auch ein bisschen 'Rock Bottom': Youtube.

METALLICA hat ja einen großartigen Coup gelandet, indem jeder, der ein Ticket für eines der Konzerte kauft, ein Exemplar von "Hard Wired ... To Self Destruct" dazu erhält. Dadurch ist das Album erneut in die Charts geschossen. Auch neu: es gibt ein "Wherever I May Roam Black Ticket", das den Inhaber für $598 erlaubt, bei jeder beliebigen Show auf der USA-Tournee dabei zu sein. 250 dieser Tickets wurden angeboten. Die Jungs sind schon innovativ, wenn es darum geht, die Einnahmen zu optimieren. Aber wer will es ihnen verdenken.

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: metallica