ERELEY: Neues Album

Die tschechische Progressive-Metal-Band ERELEY wird am 24.01.2020 ihr neues Album mit dem Namen "Diablerie" via Massacre Records veröffentlichen.



Das Werk ist ein Konzeptalbum und basiert auf der Idee, dass wir mit einer reinen Seele geboren werden, diverse Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen, jedoch Auswirkungen auf einen selbst sowie andere Menschen haben.



Die erste digitale Single vom Album soll am 11. Dezember erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Diablerie

2. Nephilim

3. Room 666

4. Hex

5. Boogie Man

6. Enchantress

7. Beast

8. Flames Of Deliverance

9. Love And Hate

10. Burning Hell

