EVANESCENCE: Neue Single 'The Chain' veröffentlicht

Das amerikanische Quintett EVANESCENCE hat mit 'The Chain' eine neue Single veröffentlicht. Der Song ist eine Coverversion der Band FLEETWOOD MAC und stammt von deren Album "Rumours" aus dem Jahre 1977.



Sängerin Amy Lee merkt dazu an: "Wir lieben Fleetwood Mac und unser Plan war es, mit unserer Interpretation ein düsteres und episches Bild zu entwerfen. Der Text gibt einem das Gefühl, zusammenzustehen im Angesicht großer Kräfte, die versuchen, uns auseinanderzureißen – vielleicht sogar von innen heraus. Ich wollte das in unserer Version wirklich ganz deutlich machen, und ich habe auch alle in der Band dazu gebracht, am Ende mitzusingen! Wir sind überglücklich, diesen Song mit unseren Fans zu teilen und ich freue mich unglaublich darauf, ihn live zu spielen."



Aktuell arbeitet die Band an neuem Material. Das soll im kommenden Jahr und im Vorfeld ihres neuen Studioalbums erscheinen.



Im Frühjahr 2020 geht es dann mit WITHIN TEMPTATION auf Co-Headliner-Tour durch Europa.



In Deutschland macht die "Worlds Collide"-Tour an folgenden Orten Station:

09.04.2020 Berlin, Velodrome

11.04.2020 Frankfurt, Festhalle

15.04.2020 München, Zenith

17.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Leipzig, Arena

20.04.2020 Düsseldorf, Mitsubishi Hall

