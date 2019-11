Mit WITCHBOUND geht es weiter!

Beinahe ein Jahr nach dem tragischen Tod ihres Gitarristen Martin Winkler im Januar 2019 geben die schwäbischen Metaller WITCHBOUND nun bekannt, dass die Band in Zukunft weiter bestehen wird. Neben den beiden ehemaligen Sturmhexen Stefan Kaufmann (Gitarre) und Peter Langer (Schlagzeug), sowie Sängerin Natalie Pereira Dos Santos und Bassist Frank Bittermann, hat die Truppe von der Schwäbischen Alb nun mit Gitarrist Julian Steiner und Sänger Tobias Schwenk zwei Neuzugänge zu verzeichnen. Julian Steiner ist bereits von den Heidenheimer Bands COLD SHOT und BRENZTOWN BLUES CLUB bekannt, während Tobias Schwenk (INFERNO COVERBAND, ALSION) bereits in der Vergangenheit mit WITCHBOUND auf der Bühne war und sich künftig den Gesang mit Natalie teilen wird. In näherer Zukunft soll ein zweites Album vollendet und danach Liveshows geplant werden.

