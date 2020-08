EVANESCENCE: Video zum Song 'Use My Voice' veröffentlicht

EVANESCENCE, die Band um Frontfrau Amy Lee, hat heute ein Video zur aktuellen Single 'Use My Voice' veröffentlicht. Das Video zeigt Frontfrau Amy Lee, ihre Bandkollegen und eine Gruppe von Bürgern, die sich vereinen im Kampf für Wandel und Gerechtigkeit.



Die Sängerin sagt dazu: "Wir sind stolz uns dem Kampf gegen Ungerechtigkeit, Lügen und Unterdrückung, die unser Land und die Welt quälen, anzuschließen. Es ist egal, wer Du bist, wie Du aussiehst, woher Du kommst oder wen Du liebst – Deine Stimme ist von Bedeutung. Wir hoffen, ein Licht in der Dunkelheit zu sein, die Menschen zu bestärken und zu inspirieren. Nutzt eure Stimme, geht wählen".



'Use My Voice' ist die dritte Auskopplung aus dem neuen Album "The Bitter Truth".

