Neues Album von IRON KINGDOM im Oktober

Die Metalgruppe IRON KINGDOM aus Kanada kündigt für den 4. Oktober ihr neues Album "On The Hunt" an und präsentiert Cover und Trackliste:



1. White Wolf

2. Driftin' Through Time

3. Sign Of The Gods

4. Keep It Steel

5. Raze And Ruin

6. Road Warriors

7. Invaders

8. Paragon

9. The Dream

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: iron kingdom on the hunt