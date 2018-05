EXMORTUS: Zweiter Song des neuen Albums

Die Soundcheck-Sieger vom Januar 2014, EXMORTUS, veröffentlichen "The Sound Of Steel" am 08. Juni 2018 ihr fünftes Album via Prosthetic Records. Einen zweiten Vorgeschmack gibt es hier schon einmal mit 'Feast Of Flesh':







Alle weiteren Details könnt ihr in der früheren News zum Thema lesen.

Quelle: Prosthetic Records Redakteur: Peter Kubaschk Tags: exmortus the sound of steel feast of flesh