Erik Schrody aka EVERLAST: Konzerttermine für September bestätigt

Im September 2018 wird Erik Schrody aka EVERLAST mit seiner Band nach Deutschland kommen. Neben dem Solo-Material wird es auch Stücke von HOUSE OF PAIN geben und einige Stücke vom kommenden Album "Whitey Ford´s House Of Pain".



Der Auftritt wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Part wird er anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Whitey Ford Sings The Blues" (1998) Songs dauraus präsentieren. Im zweiten Teil gibt es einen Mix aus HOUSE OF PAIN, alten und neuen EVERLAST-Titeln sowie Liedern seines für Herbst angekündigten Albums "Whitey Ford´s House Of Pain".



Folgende Termine sind bestätigt:



11.09.2018 Frankfurt - Batschkapp

12.09.2018 Hamburg - Uebel & Gefährlich

16.09.2018 Berlin - Columbia Theater

23.09.2018 München - Backstage Werk

25.09.2018 Köln - Kantine

