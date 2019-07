Es wird kalt mit NANOWAR OF STEEL!

Das neue Lied der italienischen Spaßbacken heißt 'Norwegian Raggeaton': Youtube.

Schauderhaft. Also echtes Chartfutter, oder? Was da sonst so rumfleucht, ist auch nicht viel anders und singt nicht über Fenris und DARKTHRONE. Der Text ist ziemlich witzig, wie immer bei dem albernen Vollgummimetallern, die diesmal von Scherzkeks Charlie Glamour der spanischen GIGATRON verstärkt wird.