SCHLOSS KAPFENBURG Festival 2019 mit EAV

Das ist so eine schöne Location! Allerdings ist das Programm in diesem Jahr recht wenig POWERMETAL.de-kompatibel. Trotzdem kündigen wir es hier mal an, vielleicht hat ja der eine oder andere doch Lust. ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG ist live sehr unterhaltsam! Hier sind die Termine:

Freitag, 19. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

Stiftungsfest - in situ 20 – solo!



Samstag, 20. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

SWR1 Pop & Poesie in Concert – Wünsch dir was



Dienstag, 23. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

Wincent Weiss – Irgendwie Anders Sommertour



Mittwoch, 24. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

Erste Allgemeine Verunsicherung – Die 1000 Jahre EAV Abschiedstournee



Freitag, 26. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

Katie Melua & Band – Summer 2019

Support: Paradisia



Sonntag, 28. Juli 2019, 20.30 Uhr, Festivalbühne

James Morrison – Summer Open Air 2019

Support: Frontm3n

Es gibt aber nur noch begrenzt Tickets, wer hin will, muss sich beeilen...