Euroblast-Festival 2017 bestätigt weitere Bands!

Die zweite Ankündigungswelle des Euroblast-Festivals 2017 hat es in sich. Bestätigt wurden:

DEVIN TOWNSEND PROJECT, CARBOMB, SLEEPMAKESWAVES, ANGEL VIVALDI, THE HIRSCH EFFEKT, FOES, LO!, VOICES FROM THE FUSELAGE, ATLANTIS CHRONICLES, CALL THE MOTHERSHIP, ESCHAR, RIVIERE, DEITY'S MUSE und ISAAC VACUUM. Bereits Ende letzten Jahres wurden diese Bands bestätigt:

TEXTURES, CHIMP SPANNER, THE ALGORITHM, UNEVEN STRUCTURE, EXIVIOUS, JINJER, VOYAGER, FRONTIERER, KADINJA sowie MAKE ME A DONUT. Weitere Bands folgen!

Das Festival findet vom 29.9.-1.10.2017 in der Kölner Essigfabrik statt. Karten und weitere Infos gibt's auf www.euroblast.net!