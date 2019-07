Euroblast-Festival 2019 mit dem finalen Line Up!

Die Veranstalter vom Euroblast-Festival 2019 haben das finale Line Up bekanntgegeben!

Ergänzt wurden CAR BOMB, die den Sonntag headlinen und eine exklusive EU-Album-Release-Show zum Besten geben, THE HIRSCH EFFEKT wird Freitag headlinen, KIN BENEATH CHORUS wurden von der Euroblast-Gemeinde per Voting ins Line Up gewählt, außerdem dabei sind ARCH ECHO, RENDEZVOUS POINT, KADINJA, SUNBEAM OVERDRIVE und VERDERVER. TWELVE FOOT NINJA mussten den Gig leider absagen, dafür dürfen die australischen Kollegen von VOYAGER ran.

Das bereits bestätigte Line Up liest sich wie folgt:

DEAD LETTER CIRCUS, VOLA, UNEVEN STRUCTURE, PORT NOIR, ATLAS NORTHCORE, ODD PALACE APHYXION, BETWEEN THE BURIED AND ME (Samstags-Headliner), AZURE, BETRAYING THE MARTYRS, CONTROVERSIAL, FROSTBITT, HEAD WITH WINGS, KLONE, SHREZZERS, SUNLESS DAWN, THRAILKILL, TIDES FROM NEBULA, TIDES OF MAN, WHEEL, WINGS DENIED, 22, ANIMA TEMPO, COLD NIGHT FOR ALLIGATORS, GHOST IRIS, HYPOPHORA, MOEL, SHOKRAN, SIAMESE, SLEEP TOKEN, SPECIAL PROVIDENCE , THE HAARP MACHINE, VALIS ABLAZE, VOTUM.

Das Progressive-Music-Festival findet vom 27.-29.09.2019 in der Kölner Essigfabrik statt. Karten und weitere Infos gibt es unter: www.euroblast.net!