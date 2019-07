TUNGSTEN (Swe) - We Will Rise

Die erst 2016 von Schlagzeuger Anders Johansson (ex HAMMERFALL, ex YNGWIE J. MALMSTEEN'S RISING FORE) gegründete Band wird am 20. September 2019 über Arising Empire ihr Debütalbum "We Will Rise" veröffentlichen.

Vorab gibt es schon einmal das gleichnamige Musikvideo zu hören und zu sehen.

Zur Platte kann ich schon so viel verrraten: Ihr werdet überrascht sein. Ich hätte nie gedacht, dass eine Band so vielfältige musikalische Einflüsse auf ein Album bringen kann und sich das Ganze trotzdem so harmonisch anhört.

