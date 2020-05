FAKE NAMES: Debütalbum veröffentlicht

Die Punkrock-Truppe FAKE NAMES, bestehend aus Brian Baker (MINOR THREAT, DAG NASTY, BAD RELIGION), Michael Hampton (S.O.A., EMBRACE, ONE LAST WISH), Dennis Lyxzén (REFUSED, INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY, INVSN) und Johnny Temple (GIRLS AGAINST BOYS, SOULSIDE, hat am 08.05.2020 ihr selbstbetiteltes Debütalbum via Epitaph Records veröffentlicht.



Die Band entstand 2016 bei einer Jam-Session von Brian Baker und Michael Hampton, die bereits seit der ersten Klasse miteinander befreundet sind. Darauf rekrutieren die beiden Gitarristen Johnny Temple als Bassisten. Baker und Temple trafen auf dem Riot Fest in Chicago REFUSED-Frontmann Dennis Lyxzén, der sich spontan bereit erklärte, die Vocals zu dem Projekt beizusteuern.



"Fake Names" ist bei Youtube im Stream verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. All For Sale

2. Driver

3. Being Them

4. Brick

5. Darkest Days

6. Heavy Feather

7. First Everlasting

8. This Is Nothing

9. Weight

10. Lost Cause

Quelle: Starkult Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: fake names debuetalbum biran baker michael hampton johnny temple dennis lyxzen