FALLUJAH mit neuem Song zum Anhören

Die Progressive Extreme Metal-Meister FALLUJAH werden ihr viertes Album "Undying Light" am 15. März via Nuclear Blast Records auf den Markt bringen. Heute hat sich die Truppe mit ConsequenceOfSound.net zusammengetan, um mit 'Dopamine' einen weiteren neuen Song zu enthüllen.



Hört euch 'Dopamine' jetzt auf ConsequenceOfSound.net an:

https://consequenceofsound.net/2019/02/fallujah-dopamine-stream/

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: fallujah dopamine undying light