FEHLFARBEN: Monarchie und Alltag im Jahr 2017 bedeutet Konserve und Tournee

Nein, eigentlich waren sie gar keine Neue Deutsche Welle-Band. FEHLFARBEN war Punk. Roh, unausgereift, auch politisch engagiert und gerne hintergründig. Allerdings weit entfernt von der Massenkompatibilität der NDW, auch wenn der Hit 'Ein Jahr (Es Geht Voran)' ein Versprechen gibt, das der Rest des Materials nicht einlösen kann. Denn: es ist besser. 'Apokalypse' und 'Militürk' und natürlich das brillante 'Paul Ist Tot' sind musikalisch-zeitgeschichtliche Dokumente der späten Siebziger, die heute noch Spaß machen.

Am 19. Mai 2017 wird das Album in einer remasterten Version über Universal auf CD,m digital und auch als Vinyl neu erscheinen. Aus diesem Anlass begibt sich die Band, die übrigens noch neun weitere Alben veröffentlicht hat, auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour gehen. Ich bin sicher, wir werden so einige Gassenhauer des Debüts live erleben dürfen. Und hier geht das:

Mi 03.05.2017 Bremen - Lagerhaus

Do 04.05.2017 Köln - Gloria Theater

Fr 05.05.2017 Krefeld - Kulturfabrik

Sa 06.05.2017 Potsdam - Lindenpark

Di 09.05.2017 Wien - 21er Haus

Do 11.05.2017 Bielefeld - Ringlokschuppen

Fr 12.05.2017 Leipzig - Täubchenthal

Sa 13.05.2017 Dresden - Scheune

So 14.05.2017 Hamburg - Kampnagel

Fr 19.05.2017 Memmingen - Kaminwerk

Sa 20.05.2017 Ludwigshafen - dasHaus

So 21.05.2017 Stuttgart - Theaterhaus

Fr 26.05.2017 Magdeburg - Factory

Sa 27.05.2017 Freising - Uferlos Festival

Fr 23.06.2017 Berlin - Volksbühne

