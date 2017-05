VOIVOD auf Tour!

Die frankokanadischen Space-Thrasher VOIVOD verwöhnen uns im Juni mit einigen Livedates. Wer die Band schon einmal livehaftig in einer Headlinier-Situation erleben durfte, weiß, dass diese Auftritte fürchterlich und toll waren. Daher gilt die Devise: Hingehen und wegbeamen lassen!

June 08 - Hamburg – Logo (Germany)

June 09 - Sölvesborg – Sweden Rock Festival (Sweden)

June 10 - Rheine – Hypothalamus (Germany)

June 11 - Goes – Podium ‘t Beest (The Netherlands)

June 12 - Aalst – Cirque Mystic (Belgium)

June 13 - Norwich – Waterfront (UK)

June 14 - Glasgow – Audio (UK)

June 15 - Newcastle – Riverside (UK)

June 16 - Leeds – Temple Of Boom (UK)

June 17 - Nottingham – The Dog House (UK)

June 18 - London – Underworld (UK)

June 19 - Essen – Turock (Germany)

June 20 - Dresden – Scheune (Germany)

June 21 - Tilburg – Little Devil (The Netherlands)