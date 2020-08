FINNTROLL zeigt weiteren Song vom neuen Album!

Wie berichtet, veröffentlicht FINNTROLL am 18.09.2020 via Century Media Records das neue Album "Vredesvävd". Schaut euch hier das animierte Video zum neuen Track 'Forse' an:

https://www.youtube.com/watch?v=ew6syPV1ZOY

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Väktaren

02. Att Döda Med En Sten

03. Ormfolk

04. Grenars Väg

05. Forsen

06. Vid Häxans Härd

07. Myren

08. Stjärnors Mjöd

09. Mask

10. Ylaren