FISH: Live-Alben und neuer Remaster

Mit zwei fetten Boxsets verwöhnt Derek Dick alias FISH seine Fans. Bereits seit letzten Freitag sind folgende Tourdokumente über sein Label Chocolate Frog Records im Handel:

"The Moveable Feast - European-Tour 2013 - 2015"

Auf nicht weniger als vier CDs wir die letzte Tour (wer mehr wissen möchte, darf unseren Konzertbericht der "Moveable Feast"-Tour lesen) gewürdigt, indem zwei komplette Konzerte auf Konserve gebannt wurden, nämlich der Auftritt in Karlsruhe, als die Tasten von Foss Paterson bedient wurden, und in Würzburg mit John Beck an den Keyboards. Highlight der Tour war die komplette Performance der "High Wood Suite.

"Farewell to Childhood - Live in Europe 2015 - 2016"

Zum dreißigjährigen Jubiläum der "Misplaced Childhood"-Scheibe hat FISH das Album wohl zum letzten Mal in Gänze aufgeführt, natürlich erweitert mit einigen seiner größten Hits (Details gibt es in unserem Konzertbericht der "Farewell To Childhood"-Tour). Das Konzert in Warschau gibt es jetzt als Doppel-CD mit Bonus-DVD und Photobooklet.

Aber es gibt noch mehr: Als vierte Ausgabe der Remasters-Reihe folgte am 7.4. "A Field Of Crows" als 3-CD-Version im Hardcover mit 48-seitigem Booklet, randvoll mit Informationen, Geschichten und Bildern. Das Album ist von Calum Malcolm neu abgemischt worden. Kleiner Tipp: zusammen mit "Raingods With Zippos" ist das das musikalisch bislang beste Album der Reihe.

