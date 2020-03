IN EXTREMO verschiebt Tournee

Das kommt natürlich nicht unverhofft, aber im Herbst wird es dann bestimmt eng mit Terminen. Die Deutschrocker jedenfalls haben fix reagiert und können neue Daten präsentieren:

16.04. Dresden, Alter Schlachthof -> 21.10.20 Dresden - Alter Schlachthof

17.04. München, Zenith -> 08.10.20 München - Zenith

18.04. A-Wien, Gasometer -> 20.10.20 Wien - Gasometer

23.04. Hannover, Swiss Life Hall -> 09.10.20 Hannover -Swiss Life Hall

24.04. Bremen, Pier 2 -> 23.10.20 Bremen - Pier 2

25.04. Leipzig, Haus Auensee -> 10.10.20 Leipzig - Haus Auensee

30.04. Erfurt, Thüringenhalle -> 28.12.20 Erfurt- Thüringenhalle

01.05. Bielefeld, Lokschuppen -> 22.10.20 Bielefeld - Lokschuppen

02.05. Köln, Palladium -> 23.12.20 Köln - Palladium

14.05. Hamburg, Sporthalle -> 22.12.20 Hamburg - Docks

15.05. Berlin, Columbiahalle -> 27.10.20 Berlin - Columbiahalle

Die Band bedauert die Verlegungen sehr und sagt: "Es tut uns schmerzlichst leid, aber wir müssen leider unsere anstehende Tour aufgrund der aktuellen Situation verschieben. Da uns Euer Wohlergehen sehr am Herzen liegt, sind wir auch der Meinung, dass hier Vorsicht besser als Nachsicht ist. Wir halten uns damit an die Empfehlungen bzw. Vorgaben der jeweiligen Behörden und werden die Termine nachholen. Die Tickets behalten ihr Gültigkeit! Wir hoffen Euch mit unserem neuen Album, "Kompass zur Sonne", dass am 27.03. erscheint, die Wartezeit etwas zu verkürzen. Alles gute und bis bald, Eure 7!"

Zuvor wird IN EXTREMO aber noch vier Burg-Termine spielen:

03.07. CH-Augst - Augusta Raurica

25.07. Esslingen - Burg Esslingen

05.09. Leinefelde- Worbis Burg Scharfenstein

19.09. Satzvey - Burg Satzvey