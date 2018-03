FIVE FINGER DEATH PUNCH: Keine Gerechtigkeit im Mai.

Der FIVE FINGER DEATH PUNCH geht in seine siebte Runde. Am 18. Mai 2018 erscheint mit "And Justice For None" (Eleven Seven Music) der Nachfolger zum letzten Chartstürmer "Got Your Six". Als Formate sind CD, Deluxe CD (drei Bonustracks) und Gatefold-Vinyl (ebenfalls drei Bonustracks) erhältlich. Von den Bonustracks ist 'Trouble' allerdings bereits bekannt von der Best-Of-Kompilation "A Decade Of Destruction", die im letzten Dezember veröffentlicht wurde.



Hier die Tracklist:



01. Trouble (Bonus Track)

02. Fake

03. Top Of The World

04. Sham Pain

05. Blue On Black

06. Fire In The Hole

07. I Refuse

08. It Doesn’t Matter

09. When The Seasons Change

10. Stuck In My Ways

11. Rock Bottom

12. Gone Away

13. Bloody

14. Will The Sun Ever Rise

15. Bad Seed (Bonus Track)

16. Save Your Breath (Bonus Track)



Das Cover der Deluxe Edition:







Und das Cover der Standard-Edition:





Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: five finger death punch ffdp and justice for none