GRAND MAGUS und WOLF auf Tour

Dieses skandinavische Doppel-Pack wird im kommenden März unsere Konzerthallen unsicher machen. Hier kann man dabei sein:

05.03 UK Bristol The Fleece

06.03 UK Manchester Academy 3

07.03 IRE Dublin THE GRAND SOCIAL

08.03 UK Belfast Limelight

10.03 UK Glasgow The Audio

11.03 UK Sheffield THE FOUNDRY

13.03 UK Birmingham The Asylum

14.03 UK Norwich Waterfront

15.03 UK London The Dome

17.03 F Paris Petit Bain

18.03 B Biebob

19.03 NL Utrecht Helling

20.03 D Cologne Essigfabrik

21.03 D Aschaffenburg Colos Saal

22.03 D Munich Backstage Halle

24.03 D Stuttgart- IM Wizemann

25.03 D Berlin Lido

26.03 D Hamburg Logo