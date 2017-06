FIVE FINGER DEATH PUNCH kommen auf Tour

FIVE FINGER DEATH PUNCH kommen im Package mit IN FLAMES und OF MICE & MEN im November / Dezember auf Tour nach Deutschland!

Hoffentlich können bis dahin die bandinternen Querellen beigelegt werden.

Der Vorverkauf startet am 15.06.2017.

Hier die Daten:

21.11.2017 Di.

Hamburg - Barclaycard Arena



22.11.2017 Mi.

Berlin - Velodrom



24.11.2017 Fr.

Oberhausen - König-Pilsener-Arena



29.11.2017 Mi.

München - Olympiahalle



02.12.2017 Sa.

Stuttgart - Schleyer-Halle



06.12.2017 Mi.

Frankfurt - Festhalle

Quelle: Wizard Promotions Redakteur: Frank Hameister Tags: five finger death punch in flames of mice men