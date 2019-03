FLESHGOD APOCALYPSE wird

Die Italiener habe ihr fünftes Studioalbum fertig aufgenommen und werden es am 24. Mai über Nuclear Blast unter das Volk bringen. Für eine säuselnde Band wie FLESHGOD APOCALYPSE gibt es mit 'Sugar' auch schon eine passend betitelte Single ... nicht: Youtube.

Francesco Paoli zum Video und über die Arbeit mit Regisseur Giovanni Bucci: "Ich habe Giovanni Bucci vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich bei seiner eigenen Band, ODDKO, mitgearbeitet habe. Wir haben uns schnell angefreundet und sind schnell ins Gespräch bzw. zum Entschluss gekommen, dass er Regie für die neuen FLESHGOD-Videos führen sollte. Er ist ein wahrer Visionär, der über super Regie- und Produktionsfähigkeiten verfügt. Er hat schon Musikvideos für Bands wie KORN gedreht und kann zudem eine schillernde Karriere in der Filmbranche vorweisen. Wir als Band waren uns einig, dass er der Schlüssel zum Erreichen des nächsten Levels ist, sowohl visuell als auch künstlerisch. Vor allem mit diesem Video, das so enorm schwierig zu produzieren und aufzunehmen war. Das Endergebnis seht ihr nun auf eurem Bildschirm, keine Beschreibung wird seiner Klasse gerecht. Drückt einfach den Play-Button und genießt es."

"Veleno" wird folgende Lieder enthalten:

01. Fury

02. Carnivorous Lamb

03. Sugar

04. The Praying Mantis' Strategy

05. Monnalisa

06. Worship and Forget

07. Absinthe

08. Pissing On The Score

09. The Day We’ll Be Gone

10. Embrace The Oblivion

11. Veleno

Bonustracks (DIGI, DIGITAL und DIGITAL DELUXE)

12. Reise, Reise (RAMMSTEIN-Cover)

13. The Forsaking (Nocturnal Version)

Francesco Paoli über "Veleno": "Die Zeit ist reif. Endlich könnt ihr euch ein erstes Bild von unserem neuen Album »Veleno« machen. Es gibt keine Worte, die beschreiben, wie sehr wir uns freuen und wie lange wir auf diesen Moment hingearbeitet haben. Was ihr hier zu sehen bekommt, ist der Ertrag dreier Jahre voller Schweiß, Umbrüche, starker Gefühle und extremer Herausforderungen. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir stärker als jemals zuvor sind. Wir sind keine Kompromisse eingegangen und haben die Latte enorm hoch angelegt, was auch immer noch passieren mag. Das Album ist auf jeden Fall mächtig geworden. Jeder Song ist einzigartig, lebt und atmet wortwörtlich. Wartet ab, bis ihr endlich den Rest zu Ohren bekommt..."

Das Album wird es als Digipak mit Blu-ray und mit oder ohne Patch, Jewelcase-CD, Doppel-Vinyl und in zwei digitalen Versionen geben. Die Blu-ray wird "An Evening in Perugia" enthalten mit folgenden Tracks:

01. Marche Royale

02. In Aeternum

03. Healing Through War

04. Cold As Perfection

05. Minotaur (The Wrath Of Poseidon)

06. Gravity

07. The Violation

08. Prologue

09. Epilogue

10. The Fool

11. The Egoism

12. Syphilis

13. The Forsaking