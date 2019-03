ONSLAUGHT mit Videoclip zu

Die britischen Thrasher ONSLAUGHT haben einen neuen Videoclip durchgeladen und feuern in heute auf YouTube auf die Bangerschaft ab. Der Titel lautet 'A Perfect Day To Die' und ist ab sofort online verfügbar.



Der Song ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album, das über AFM Records erscheinen soll. Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Band gibt auf Facebook hierzu bekannt: "Still in progress, my friend!"

