Mit dem Song 'Recover' gibt es einen ersten Höreindruck des am 18. Januar 2019 erscheinenden neuen FLOTSAM AND JETSAM Albums "The End Of Chaos". Veröffentlicht wird das Ganze dann als Digipack, Vinyl, Picture-Vinyl, Stream und Download. Youtube.

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: flotsam and jetsam recover the end of chaos afm records