FLYING COLORS mit Details zum neuen Album!

Wie berichtet, veröffentlicht FLYING COLORS das neue Album "Third Degree" und zwar am 04.10.2019 über Music Theories Recordings.

Schaut euch hier das Video zum Track 'More' an:

https://www.youtube.com/watch?v=gNEW042p0CM

Die Tracklist zu "Third Degree" gibt es auch noch:

01. The Loss Inside

02. More

03. Cadence

04. Guardian

05. Last Train Home

06. Geronimo

07. You Are Not Alone

08. Love Letter

09. Crawl



Deluxe CD bonus disc



01. Waiting For The Sun (unreleased bonus studio track)

02. Geronimo (alternate instrumental arrangement & mix)

03. You Are Not Alone (alternate instrumental arrangement & mix)

04. Love Letter (alternate instrumental arrangement & mix)

05. Last Train Home (alternate instrumental arrangement & mix)

06. Crawl (alternate instrumental arrangement & mix)