FOREIGNER: Die Hits live! Änderung in Künzelsau

In Kürze wird die AOR-Legende FOREIGNER wieder bei uns live aufspielen. Da es schon eine Weile her ist, dass wir es angekündigt haben, hier nochmal die Daten. Besonderes Augenmerk sollte auf die Orchestergigs gelegt werden und neuerdings spielt FOREIGNER in Künselsau mit den großartigen MOTHER'S FINEST zusammen!

Hier nochmal die Termine im Überblick:

So. 30.06.2019 Künzelsau - Carmen Würth Forum (mit MOTHER'S FINEST)

Di. 02.07.2019 Flensburg - Flens-Arena

Mi. 03.07.2019 Lübeck - Kulturwerft Gollan

Do. 04.07.2019 Büren - Freigelände am Jesuitenkolleg

06.07.2019 Sa. Ulm - Klosterhof Wiblingen (mit Orchester)

09.07.2019 Di. Mainz - Zitadelle(mit Orchester)

12.07.2019 Fr. Gelsenkirchen - Amphitheater Gelsenkirchen(mit Orchester)

Mo. 15.07.2019 Berlin - Zitadelle

Für diejenigen, die nicht genau wissen, ob sich der orchestrale Auftritt lohnt, ist hier 'Urgent' in der gewaltigen Fassung: Youtube.

