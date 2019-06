GOV‘T MULE mit neuem Vorab-Track & Verschiebung der Veröffentlichung von 2CD/2DVD Paket und Blu-Ray!

Warren Haynes (Gesang, Gitarre), Matt Abts (Schlagzeug), Danny Louis (Keyboards, Gitarre und Gesang) und Jorgen Carlsson (Bass) so die aktuelle GOV’T MULE-Besetzung, beglücken uns zum 25-jährigen Jubiläum unter den Titel "Bring On The Music – Live At The Capitol Theatre" mit Aufnahmen zweier Konzerte vom 27. und 28. April 2018.



Mit 'Endless Parade' wurde jetzt ein weiterer Vorab-Track veröffentlicht, den ihr euch hier anhören könnt:





Wie anfangs geplant erscheinen folgende Versionen am 28 Juni: Doppel-CD (zweites Konzert); Doppel-LP „Volume 1” auf lila Vinyl sowie „Volume 2” auf blauem Vinyl (darauf jeweils unterschiedliche Tracks aus beiden Konzerten, beide Ausgaben mit beigelegtem Download-Code). Darüber hinaus erscheinen die beiden Doppel-LPs in einer nur online beim Label erhältlichen, jeweils auf 1000 Exemplare limitierten Marble-Vinyl-Version.



Die Veröffentlichung der 2CD/2DVD Version (2CD: erstes Konzert; 2DVD: zweites Konzert) und der Blu-Ray (wie 2DVD) wurde hingegen auf den 19. Juli verschoben.