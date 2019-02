YNGWIE MALMSTEEN frönt dem Blues

Gitarren-Virtuose YNGWIE MALMSTEEN überrascht seine Fans gerade mit der Ankündigung seines neuen Albums "Blue Lightning", auf dem sich der König des neoklassischen Shreddings seinen eigenen Blues-Wurzeln widmen möchte und sich auf damit für ihn bisher weitestgehend unerkundetes Terrain begibt. Neben Coverversionen von Blues-Legenden und Klassikern wie "Smoke On The Water" wird die Scheibe, die ab dem 29. März in den Regalen steht, auch vier frische Eigenkompositionen enthalten.

Wie sich der Meister der Griffbrett-Akkrobatik dabei schlägt, davon könnt ihr euch jetzt schon dank der ersten Single 'Sun's Up Top's Down' einen Eindruck verschaffen.