FORMOSA ist bei Metalville

Die Band aus Essen im Ruhrgebiet hat einen neuen Deal unterzeichnet. Die Jungs sind in klassischer Dreierbesetzung unterwegs und werden 2020 ihr drittes Album nach "Tight & Sexy" und "Sorry for Being Sexy" veröffentlichen. Momentan ist die Band in Antwerpen im Studio, um mit Martin Furia (VANDERBUYST, DESTRUCTION) das neue Werk einzuspielen.



