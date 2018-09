FRACTAL CYPHER: Minialbum angekündigt

Das Prog-Quintett FRACTAL CYPHER aus Kanada will am 8. November sein Minialbum "Prelude To An Impending Outcome" veröffentlichen. Die Scheibe soll vier Stücke sehr unterschiedlicher Machart enthalten.



Trackliste:

1. Coming Back To Life (10:13)

2. The Grandeur Of It All (6:52)

3. From The Above And To The Stars (8:04)

4. Red Lady (9:30)

