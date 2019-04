FRACTURES & OUTLINES: Informationen zum Album

Die kanadische Hardcore-Gruppe FRACTURES & OUTLINES gibt bezüglich ihres Debütalbums "Defenseless" den 17. Mai als VÖ-Datum, die Trackliste und via YouTube ein Video zum Titelstück bekannt.



1. End Of The World (3:03)

2. Echoes (2:39)

3. Defenseless (3:29)

4. Mirrors (3:32)

5. Ouragan (3:43)

6. Over My Head (3:21)

7. The Oppressor (4:47)

8. Spades (4:37)

9. Swallowing Teeth (4:13)

10. Defenseless (Acoustic Version) (3:37)





