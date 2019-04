SUM 41: Neues Album

Die kanadische Rockband SUM 41 wird am 19.07.2019 ihr neues Album "Order In Decline" via Hopeless Records veröffentlichen. Es ist mittlerweile das siebte Album der Band.



Aus dem Werk wurde jetzt die Single 'Out For Blood' herausgebracht.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Turning Away

2. Out For Blood

3. The New Sensation

4. A Death In The Family

5. Heads Will Roll

6. 45 (A Matter Of Time)

7. Never There

8. Eat You Alive

9. The People Vs…

10. Catching Fire

