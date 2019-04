FREEDOM CALL mit neuem Line-Up!

Nachdem Bassist Ilker Ersin und Schlagwerker Ramy Ali bereits im letzten Jahr ihren Abgang von FREEDOM CALL verkündeten, gab die Gruppe um Chris Bay in gewohnt fröhlichem Vokabular heute das neue Line-Up bekannt. So werden die Basssaiten zukünftig vom Italiener Francesco Ferraro (VEXILLUM) angeschlagen, hinter dem Schlagzeug nimmt Timmi Breideband Platz, der zuvor bei AT VANCE und BONFIRE geklöppelt hat. In dieser Neuauflage wird geht es dann demnächst ins Studio um den "Master Of Light"-Nachfolger auf Scheiben zu bannen. Denn dieser soll bei der Herbst-Tour zum 20-jährigen Jubiläum natürlich präsentiert werden. Folgende Termine sind bisher bekannt:

27.09.2019 - Nürnberg, Hirsch

08.10.2019 - Hamburg, Knust

09.10.2019 - Berlin, Musik & Frieden

10.10.2019 - Aschaffenburg, Colos-Saal

13.10.2019 - Budapest, Dürer Kert

15.10.2019 - München, Backstage

16.10.2019 - Köln, Club Volta

17.10.2019 - Stuttgart, clubCANN

18.10.2019 - Erfurt, HsD

19.10.2019 - Pratteln, Z7

20.10.2019 - Bochum, Matrix