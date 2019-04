Nachdem in dieser Woche die erste Aufnahme eines schwarzen Loches der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde legen GLORYHAMMER nach und zeigen uns mit Ihrem Video zu 'Gloryhammer', was noch so tolles aus dem Weltraum kommt.

Das zugehörige Album "Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex" erscheint am 31.05.2019 über Napalm Records.