FREEDOM & PAIN stellen neuen Gitarristen vor

Die süddeutsche Heavy Metal Band FREEDOM & PAIN stellt heute ihren neuen Gitarristen Marco Philipp vor. Hier gibt es die dazugehörige Info von der Band-Homepage.

"Diejenigen, die uns im letzten Jahr live gesehen haben, durften ihn bereits kennenlernen. Marco ist ein Wahnsinns Saitenzauberer und hat sich bereits mit seinem Projekt "HEART COMPASS" einen Namen in der Szene gemacht. Sein sonniges Wesen, sein unglaubliches Talent und seine professionelle Art machen ihn zu einem unverzichtbaren Teil der Band. Wir freuen uns mit Marco endlich den Teil gefunden zu haben, nach dem wir schon so lange gesucht haben. Sein musikalischer, sowie menschlicher Input wird unser Songwriting, sowie unsere Liveperformance auf ein noch höheres Level bringen.



In nächster Zeit werden wir uns auf Liveshows vorbereiten und parallel an neuen Songs arbeiten. Über die Termine halten wir euch auf dem Laufenden. Zudem dürfen wir euch in den nächsten Tagen mit einem kleinen Video zu "The Ghosts I've Sworn" erfreuen. Dieses haben wir in unseren heiligen Hallen aufgenommen und zusammengeschnipselt.



Stay tuned, eure Jungs"

