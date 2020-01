HAMMERFALL präsentiert vom immer noch aktuellen Album "Dominion" eine Neuinterpretierung des Songs 'Second To None', bei welchem sie tatkräftige Unterstützung von BATTLE BEAST-Frontfrau Noora Louhimo bekamen. YouTube.





Quelle: Napalm Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: hammerfall dominion second to none battle beast