FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE: Open-Air-Termine für 2021 stehen

Die Hannoveraner Band FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE hat die Ersatztermine für die ausgefallenen Konzerte bekannt gegeben.



Folgende Open-Air-Konzerte sind geplant:

11. JUN 2021 Wiesbaden (DE) Brita Arena

12. JUN 2021 Mönchengladbach (DE) Sparkassenpark

13. JUN 2021 Hemer (DE) Sauerlandpark

18. JUN 2021 Leinefelde (DE) Burg Scharfenstein

19. JUN 2021 Leipzig (DE) Parkbühne

16. JUL 2021 Trier (DE) Amphitheater

17. JUL 2021 Trier (DE Amphitheater

23. JUL 2021 Oranienburg (DE) Schloss Oranienburg

06. AUG 2021 Stuttgart (DE) Freilichtbühne Killesberg

07. AUG 2021 Regensburg (DE) Schloss Pürkelgut

13. AUG 2021 Bad Oeynhausen (DE) Parklichter Festival

14. AUG 2021 Hamburg (DE) Open Air am Volkspark

03. SEP 2021 Creuzburg bei Eisenach (DE) Creuzburg

Quelle: Head of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: fury and the slaughterhaous open air 2021 konzert 2021