FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE auf Akustik-Tour

Es ist dreißig Jahre her, dass die Hannoveraner, die sich eigentlich 2008 aufgelöst haben, auf der Musikbildfläche erschienen sind. Das darf man auch mal feiern, zumal ihre 3-CD-Best Of-Box mit dem Ttel "30 – The Ultimate Best Of Collection" sich auch ausgezeichnet verkauft. Deswegen gibt es noch einmal die 23 neu arrangierten Lieder der "Little Big World – Live & Acoustic"-Scheibe in besonderen Versionen live zu hören:

Little Big World –Acoustic-Tour Herbst 2017

28.10.17 Magdeburg AMO

29.10.17 Wuppertal Historische Stadthalle

30.10.17 München Circus Krone

01.11.17 Hannover Kuppelsaal

02.11.17 Hannover Kuppelsaal

03.11.17 Düsseldorf Tonhalle

05.11.17 Braunschweig Staatstheater

06.11.17 Leipzig Haus Auensee

07.11.17 Rietberg Cultura

08.11.17 Bremen Glocke

10.11.17 Lübeck MuK

11.11.17 Lingen Emslandarena

13.11.17 Hamburg Laeiszhalle

15.11.17 Flensburg Deutsches Haus

16.11.17 Rostock Moya

17.11.17 Olsberg Konzerthalle

18.11.17 Neunkirchen Neue Gebläsehalle

20.11.17 Bielefeld Ringlokschuppen

21.11.17 Göttingen Lokhalle

