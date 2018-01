Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass MOTÖRHEAD-Gitarrist Fast Eddie Clarke (mit bürgerlichem Namen: Edward Allan Clarke) am 10.01.2018 an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist.

Eddie Clarke wurde am 05.10.1950 in London geboren und gehörte der klassischen MOTÖRHEAD-Besetzung mit den ebenfalls kürzlich verstorbenen Lemmy Kilmister und Phil Animal Taylor an. Im Frühjahr 1982 verließ er MOTÖRHEAD auf der "Iron Fist"-Tour.

An folgenden Alben war Eddie bei MOTÖRHEAD beteiligt:

"Motörhead" (1977)

"Overkill" (1979)

"Bomber" (1979)

"Ace Of Spades" (1980)

"No Sleep Till Hammersmith" (1981)

"Iron Fist" (1982)

Jahrelang war Eddie danach mit der wesentlich weniger bekannten Rockband FASTWAY unterwegs und veröffentlichte etliche Alben.

Wir trauern in Anteilnahme mit allen Angehörigen.

Ruhe in Frieden - Fast Eddie Clarke.