Frische Brombeeren gefällig?

Dann solltet ihr den deutschen Psychedelikern BLACKBERRIES ein Ohr leihen. Oder auch zwei, die ihr Psych-Rock ist gar nicht mal so waberig und ausschweifend und legt auch Wert auf die zugängliche Melodie. Ihr neues Album "Disturbia" erscheint am 23.11 und hier gibt es mit 'Light A Fire' schon einmal eine Kostprobe. Und auch eine Tour steht an. Dem Hörensagen nach soll die Band berauschende Liveshows bieten. Überprüfen könnt ihr das im nächsten Jahr an folgenden Orten zu folgenden Daten:

23.01.2019 Köln - Bumann & Sohn

24.01.2019 Hamburg - Molotow

25.01.2019 Berlin - Berghain Kantine

26.01.2019 Leipzig - Naumann's

15.02.2019 Bremen - Pusdorf Studios

16.02.2019 Hannover - Lux

20.02.2019 Mannheim - Kulturbrücken

21.02.2019 Stuttgart - Kellerklub

22.02.2019 Wiesbaden - Schlachthog

23.02.2019 Nürnberg - Stereo

26.02.2019 Dresden - Ostpol

27.02.2019 Wien (A) - Arena