Full Force: AMON AMARTH sind dritter Headliner

Das "Full Force"-Festival gibt seinen letzten Headliner bekannt: Neben THE GHOST INSIDE und HEAVEN SHALL BURN komplettieren die Schweden AMON AMARTH das Trio. Die Todeswikinger treten bereits zum sechsten Mal auf dem selbst ernannten "härtesten Acker Deutschlands" auf und haben dafür eine epische Bühnenshow angekündigt.



Außerdem haben mit MESHUGGAH, OBITUARY, KILLSWITCH ENGAGE und OF MICE & MEN bereits weitere Hochkaräter für die 27. Auflage das Full Force zugesagt. Das Festival steigt vom 26. - 28. Juni 2020 in Ferropolis in der berühmt berüchtigten "Stadt aus Eisen", weitere Infos und Tickets gibt es auf der Homepage.







