Neue Tour von GOLD

Nachdem im Frühling bereits das aktuelle Album "Why Aren't You Laughing?" auf die Bretter gebracht wurde, ziehen die Niederländer GOLD nun mit einer neuen Tour noch in diesem Jahr nach. Auch in unseren Gefilden sind einige Termine der "Would It Kill You To Smile"-Tour dabei:

23.06.2019 - FR - Clisson @ Hellfest Open Air

28.06.2019 - DE - Lärz @ Fusion Festival

03.07.2019 - FR - Paris @ LaPlage de Glazart

12.07.2019 - LI - Anyksčiai @ Devilstone

08.09.2019 - PL - Summer Dying Loud Festival

14.09.2019 - NL - Rotterdam @ Baroeg Open Air

18.09.2019 - FR - Lyon @ Le Farmer

19.09.2019 - FR - Biarritz @ Atabal

20.09.2019 - FR - Poitiers @ Confort Moderne

21.09.2019 - FR - Rennes @ Les Lunatiques Festival

22.09.2019 - FR - Pau @ La Ferronnerie

23.09.2019 - ES - Barcelona @ Boveda

24.09.2019 - ES - Madrid @ Caraco

27.09.2019 - ES - Bilbao @ Groove

03.10.2019 - NL - Den Haag @ Paard

28.10.2019 - DE - Hamburg @ Markthalle

29.10.2019 - DK - København @ Ideal Bar

30.10.2019 - SE - Göteborg @ Fängelset

31.10.2019 - NO - Oslo @ Blitz

02.11.2019 - DE - Kiel @ Alte Meierei

03.11.2019 - DE - Berlin @ Kantine Am Berghain

05.11.2019 - SK - Trnava @ Malý Berlín

07.11.2019 - HU - Budapest @ Robot/Dürer Kert

08.11.2019 - PL - Krakow @ Soulstone Gathering 2019

09.11.2019 - DE - Leipzig @ UT Connewitz

07.12.2019 - DE - Köln @ Unholy Passion Fest

27.12.2019 - NL - Amsterdam @ Melkweg

30.01.2020 - DE - Aschaffenburg @ Colos-Saal