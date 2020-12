HELLOWEEN mit neuer unierter Single

Am 02.04.2021 wird es eine neue Single von HELLOWEEN geben, und zwar von der reunierten Band im "Pumpkins United"-Anzug. Der Titel der Single wird "Skyfall" sein, und sie wird in zwei Versionen erscheinen. Beide Versionen sollen als A-Seite die 7-Minuten-Singleversion des von Kai Hansen komponierten Titelstücks enthalten, während die eine Version als B-Seite die 12-Minuten-Langform des Titelsongs aufbietet, wird die andere Version als B-Seite mit 'Indestructible' einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album enthalten. Wie leider inzwischen üblich wird eine MCD-Version nicht in Aussicht gestellt, sondern nur Vinyl-Auflagen. Der passionierte CD-Sammler weint leise und freut sich trotzdem ein bisschen. Vorbestellungen sind über Nuclear Blast möglich: http://nblast.de/Helloween-Skyfall

Quelle: Band via Facebook, Nuclear Blast Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: helloween pumpkins united skyfall kai hansen