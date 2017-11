GARY MOORE: Luxus-Best-of in Kürze

Gary Moore wurden schon auf vielen Compilations geehrt und vor allem mit einigen Live-Retrospektiven immer wieder ins Gedächtnis gerufen.

Doch auch das Jahr 2017 hält noch ein ganz besonders Schmankerl des verstorbenen Blues-Rock-Heroen bereit: Am 24. November wird unter dem Titel "Blues And Beyond" eine luxuriös ausgestattete Kollektion mit den besten Nummern der Legende auf den Markt gebracht, die wahlweise als Doppel-CD-, 4-CD- oder 4-LP-Set verfügbar sein wird.

Vor allem die Vierfach-Packages haben es dabei in sich und beinhalten nebst diversen raren Bonustracks auch verschiedenste Repliken von Moore-Memorabilia aus unterschiedlichen Schaffensphasen des irischen Musikers.

Wer also seinen Wunschzettel noch nicht fertiggestellt hat, sollte seine Liebsten darauf hinweisen, was Ende November via BMG/ADA in die Regale gestellt wird. "Blues And Beyond" wird ganz bestimmt auf manchem Gabentisch landen!



