Das britische Metal-Schlachtschiff bringt am 2. Februar ihr neuestes Studiowerk, das mittlerweile 22. Album. Hier ist die Trackliste:

1. Olympus Rising

2. Thunderbolt

3. The Secret of Flight

4. Nosferatu (The Vampires Waltz)

5. They Played Rock and Roll

6. Predator

7. Sons of Odin

8. Sniper

9. A Wizard’s Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie’s Song

12. Nosferatu (Raw Version)*

*nicht auf der Vinyl Version erhältlich

Neben Download und CD wird es das Album auch als 180g Vinyl und Special Edition Box Set geben. Danach geht es auf Tour, wo SAXON von DIAMOND HEAD unterstützt werden wird:

Mi 28. Februar - Saarbrücken Garage

Do 1. März - Hannover Capitol

Fr 2. März - Frankfurt Batschkapp

Sa 3. März - Dresden Schlachthof

Der Vorverkauf beginnt am 8. November um 10.00 Uhr.

