MAGNUM: Neues Album, neue Tour, neue Bandmitglieder

Im Camp der Briten hat sich einiges getan. Fangen wir mit dem Wichtigsten an: das neue Album, das zwanzigste MAGNUM-Album übrigens, wird "Lost On The Road To Eternity" heißen und am 19. Januar erscheinen. Hier ist die Trackliste:

Peaches And Cream 4:54

Show Me Your Hands 5:45

Storm Baby 6:13

Welcome To The Cosmic Cabaret 8:08

Lost On The Road To Eternity 5:54

Without Love 5:55

Tell Me What You've Got To Say 6:27

Ya Wanna be Someoe 5:56

Forbidden Masquerade 5:02

Glory To Ashes 5:35

King Of The World 7:04

Das Album wird als Download, Doppel-LP und CD erhältlich sein, wobei die Digopack-CD eine Bonusdisc mit Livestücken enthalten wird:

Sacred Blood - Divine Lies 6:48

Crazy Old Mothers 5:35

Your Dreams Won't Die 5:56

Twelve Men Wise And Just 6:21

Dazu wird es natürlich 2018 auch eine Tour geben, hier sind die Tourdates in unserer Region. Dazu wird es sicher nochmal ein Update geben:

21. März Ampere, München

23. März Hirsch, Nürnberg

24. März Colos-Saal, Aschaffenburg

25. März Columbia Theater, Berlin

27. März Harmonie, Bonn

28. März Wizemann, Stuttgart

29. März Jazzhaus, Freiburg

31. März Live Club Barmen, Wuppertal

3. April Werk 2, Leipzig

4. April Fabrik, Hamburg

5. April Aladin, Bremen

11. April Kaminwerk, Memmingen

12. April Z7, Pratteln

Und zu guter Letzt gibt es noch Line-up Änderungen. Zum einen stieß Rick Benton zur Band, der den bereits vor einem Jahr ausgeschiedenen Mark Stanway an den Keyboards ersetzt. Außerdem schwingt jetzt Lee Morris, den man schon von PARADISE LOST kennt, die Trommelstöcke anstelle von Harry James.