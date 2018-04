Noch gut ein Monat zum ROCK HARD Festival!

Vom Freitag, den 18. Mai bis Sonntag den 20. Mai findet zum sechzehnten Mal das Rock Hard Festival statt. Das Amphitheater in Gelsenkirchen ist eine der schφnsten Konzert-Locations und auch das Billing liest sich dieses Jahr wieder super. Da sollte doch fόr jeden etwas dabei sein?

Hier die Running Order:

Freitag (18. Mai)



15:00 – 15:40 Dawn Of Disease

16:00 – 16:40 Attic

17:05 – 17:50 Dool

18:15 – 19:15 Diamond Head

19:45 – 21:00 Tiamat

21:30 – 23:00 Sodom



Samstag (19. Mai)



12:30 – 13:10 Traitor

13:30 – 14:10 Nocturnal Rites

14:30 – 15:15 The New Roses

15:40 – 16:35 Leatherwolf

17:00 – 17:55 Cirith Ungol

18:20 – 19:15 Marduk

19:45 – 21:00 Axel Rudi Pell

21:30 – 23:00 Overkill



Sonntag (20. Mai)



12:00 – 12:40 Thundermother

13:00 – 13:45 Memoriam

14:10 – 14:55 Night Demon

15:20 – 16:20 Uli Jon Roth

16:45 – 17:45 Coroner

18:10 – 19:15 Backyard Babies

19:45 – 21:00 Armored Saint

21:30 – 23:00 Saxon





Mehr Details erfahrt ihr in Kόrze in unserem Vorbericht zum Festival.