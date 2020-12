GENERATION STEEL: Singleveröffentlichung vom kommenden Album

Das aus Hessen stammende Heavy-Metal-Quintett GENERATION STEEL veröffentlicht am 22.01.2021 via Pure Steel Records sein neues Album mit dem Titel "The Eagle Will Rise". Der gleichnamige Titelsong ist bereits jetzt auf der Plattform The Orchard abrufbar.

Insgesamt wird das von ACCEPT-Gitarrist Uwe Lulis produzierte Album die folgenden Tracks enthalten:

1. The Eagle Will Rise

2. Invoke The Machine

3. Generation Steel

4. Warbringer

5. Temple of Malady

6. Praying Mantis

7. The Chariot

8. Shadow In The Dark

9. Soulmates

10. On My Way

11. The Wayward One

12. Heaven`s Calling

13. Alive